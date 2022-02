Créteil (AFP). Valls: le racisme augmente de manière insupportable dans notre pays

Le Premier ministre Manuel Valls a estimé vendredi que "le racisme, l'antisémitisme, la haine des musulmans, des étrangers, l'homophobie augmentent de manière insupportable dans notre pays". En déplacement à Créteil où il venait présenter son plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, il a assuré que "les Français juifs ne devaient plus avoir peur d'être juifs" et que "les Français musulmans ne devaient plus avoir honte d'être musulmans". Ce plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme est doté de "100 millions d'euros sur trois ans", selon le document officiel remis à la presse. Il comprend 40 mesures articulées autour de la justice, d'internet et de l'éducation, en faisant du racisme et de l'antisémitisme une "circonstance aggravante" pour tous les crimes et délits, en intégrant la répression des discours de haine au droit pénal général et en donnant la possibilité d'actions de groupe contre les discriminations.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire