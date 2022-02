Paris (AFP). Racisme et antisémitisme: Valls présente un plan de lutte

Le Premier ministre Manuel Valls présente vendredi un plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, très attendu dans un contexte de recrudescence des actes antimusulmans et antisémites. Le Premier ministre se rendra pour l'occasion à Créteil, théâtre d'une violente agression antisémite en décembre, lorsqu'un couple avait été séquestré à son domicile, la jeune femme violée et leur appartement cambriolé. Il sera pour l'occasion accompagné de Najat Vallaud-Belkacem (Education), Christiane Taubira (Justice), Bernard Cazeneuve (Intérieur), Fleur Pellerin (Culture), Myriam El Khomri (Ville) et du délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, Gilles Clavreul. Les associations, en première ligne sur le terrain, attendent beaucoup de ce plan dont l'enveloppe pourrait, selon certaines sources, atteindre 100 millions d'euros au total. Son annonce avait été promise par l'exécutif après les attentats de janvier à Paris. "L'Etat doit avoir une vraie logique d'accompagnement du milieu associatif, alors que ces dernières années le secteur a été dramatiquement fragilisé en termes de subventions et de reconnaissance symbolique", a affirmé Dominique Sopo, le président de SOS Racisme. "On ne peut pas avoir comme arrière-plan que, si le FN est dynamique, il ne faut pas parler de ces sujets. Si on en traite pas ces questions et si on ne remet pas ces dynamiques en avant, on va vers une désagrégation lente et sourde de la société dont on voit ce qu'elle coûte", a-t-il ajouté. Cette visite intervient sur fond d'explosion des actes de haine raciste. Au premier trimestre, 226 actes antimusulmans ont été recensés, soit six fois plus que sur la même période de l'an dernier, selon l'Observatoire contre l'islamophobie qui a évoqué jeudi une explosion après les attentats jihadistes de Paris. "Jamais depuis la mise en place en 2011 de l'Observatoire national contre l'islamophobie, les actes antimusulmans n'ont connu une telle implosion par des actions, menaces ou sur les réseaux sociaux", a écrit dans un communiqué le président de cette instance, Abdallah Zekri. - "propos de haine" - Mais un sentiment d'insécurité s'installe aussi chez les juifs français, alors que le nombre d'actes antisémites a doublé l'an dernier par rapport à 2013, sous l'effet notamment d'un "nouvel antisémitisme" dans les quartiers populaires, avec des violences progressant davantage que les injures. L'émigration des Juifs vers Israël a plus que triplé entre 2012 et 2014 depuis la France, devenue l'an dernier pour la première fois le premier pays source de cette "aliyah". Dans un rapport, la Commission nationale consultative des droits de l'Homme vient de souligner le maintien de forts préjugés antimusulmans, antisémites et anti-Roms, même si paradoxalement la CNCDH estime que les Français sont un peu plus tolérants. Le plan devrait ainsi comporter plusieurs volets, notamment juridique, pédagogique et numérique, a-t-on appris de sources proches du dossier. François Hollande, qui a fait de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme une "grande cause nationale", avait annoncé en début d'année un renforcement de l'arsenal répressif contre "tout propos de haine" raciste ou antisémite. Il avait souhaité "que ces propos ne relèvent plus du droit de la presse mais du droit pénal", et assuré que le caractère aggravant de la connotation antisémite d'un délit serait renforcé. Des annonces sont aussi attendues sur le numérique, pour agir avec plus de force auprès des acteurs d'internet, souvent difficiles à mobiliser sur ces thématiques. "La volonté politique est une chose, mais quelle sera l'impulsion, comment est-ce qu'on va transmettre sur le terrain cette volonté de s'attaquer à ce fléau de façon pratique, y compris sur les réseaux sociaux avec les difficultés qu'on connaît?" s'interroge Alain Jakubowicz, le président de la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme).

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire