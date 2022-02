Moscou (AFP). Ukraine: la présence de soldats américains déstabilise la situation, selon Moscou

La présence de parachutistes américains venus en Ukraine entraîner la Garde nationale risque de "déstabiliser sérieusement" la situation dans le pays, a critiqué vendredi le Kremlin. "La présence de spécialistes d'un pays tiers ne facilite pas le règlement du conflit et la création d'une bonne atmosphère mais au contraire déstabilise sérieusement la situation", a estimé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par l'agence Ria Novosti. Environ 300 soldats américains, appartenant à la 173e brigade aéroportée, sont arrivés à Iavoriv, dans la région de Lviv, près de la frontière polonaise, et vont entraîner 900 soldats de la Garde nationale ukrainienne, selon l'armée américaine. La Garde nationale ukrainienne, subordonnée au ministère de l'Intérieur, est composée notamment de volontaires ayant fait partie des milices d'autodéfense du Maïdan, mouvement de contestation proeuropéenne dans le centre de Kiev réprimé dans le sang en février 2014. L'entraînement est censé durer six mois, et une rotation des instructeurs américains est prévue tous les deux mois, selon le communiqué.

