Moscou (AFP). Russie: le vote du Congrès américain sur l'Ukraine est un geste hostile

L'adoption par le Congrès américain d'une loi autorisant de nouvelles sanctions contre Moscou et la livraison d'armes létales à l'Ukraine est un geste "hostile" contre la Russie, a dénoncé lundi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. "Ce geste des Etats-Unis est hostile, bien sûr", a expliqué le ministre dans une interview à l'agence de presse russe Interfax, dénonçant un "désir maniaque de punir la Russie pour toutes les transgressions possibles et imaginables". Le chef de la diplomatie russe s'exprimait au lendemain de sa rencontre à Rome avec son homologue américain John Kerry alors que les tensions sont au plus haut entre Moscou et Washington depuis le vote samedi à l'unanimité par le Congrès de l'"Acte de soutien à la liberté de l'Ukraine". Ce texte, qui ouvre la voie à de nouvelles sanctions américaines contre la Russie et à la livraison d'armes par les Etats-Unis à l'Ukraine, doit encore être promulgué par le président américain Barack Obama, qui peut aussi y mettre son veto. La Russie a menacé samedi de prendre des mesures de rétorsion contre les Etats-Unis si le texte était appliqué. Pour l'instant, la Maison Blanche n'a pas dévoilé les intentions du président des Etats-Unis, bien que Barack Obama ait récemment qualifié de "contre-productive" l'imposition de sanctions américaines supplémentaires sans coordination avec l'Union européenne. Qualifiant lui aussi de "contre-productives" les sanctions "illégales" contre la Russie, Sergueï Lavrov a souligné lundi qu'elles frappaient de plein fouet le secteur industriel de l'Ukraine voisine. Elles touchent aussi en plein coeur l'économie de la Russie, qui devrait tomber une récession en 2015, la chute du cours du pétrole et la forte dévaluation du rouble pesant aussi sur sa croissance.

