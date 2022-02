Anaheim (Etats-Unis) (AFP). Etats-Unis: un petit coin du voile levé sur Episode 7 à la convention Star Wars

Un pilote, une vagabonde, un soldat et Harrison Ford qui "rentre à la maison" Les fans de "Star Wars" ont eu droit à des bribes d'informations sur le très secret "Episode 7" à la convention dédiée à la saga jeudi. En présence des icônes historiques de l'épopée spatiale --Mark Hamill alias Luke Skywalker, Carrie Fisher alias Princess Leïa, du réalisateur d'"Episode 7" J.J. Abrams et de la nouvelle garde d'acteurs de la saga--, plus de 2.000 fans ont découvert un nouveau "teaser" du film. Dans un paysage apocalyptique où l'on voit le masque fracassé de Dark Vador, un gros plan sur un sabre laser, on entend la voix de Luke Skywalker déclarer: "Mon père l'a Je l'ai Ma soeur l'a Vous aussi vous avez ce pouvoir", en référence à la fameuse "force", coeur de l'intrigue de "Star Wars". On voit ensuite un festival de vaisseaux spatiaux et les jeunes stars de l'épopée --Oscar Isaac, Daisy Ridley et John Boyega-- en pleine bataille, dans un feu d'artifice d'explosions. Puis cette mini bande-annonce d'une minute environ se conclut par l'apparition de l'idole Harrison Ford qui reprend son rôle mythique de Han Solo, déclarant à son fidèle ami Chewbacca: "Chewie, nous voilà à la maison". La projection a été accueillie par un énorme rugissement enthousiaste de la part du public apparemment, réuni au centre de convention d'Anaheim jeudi, en banlieue de Los Angeles, l'un des fiefs de l'empire Disney. Autre petite nouveauté, un robot inédit tout rond, BB-8, a été présenté. Les acteurs n'ont donné que de maigres informations sur l'intrigue encore ultra-secrète du film, qui se déroule trente ans après la fin du "Retour du Jedi". Daisy Ridley, en robe rose, a expliqué que son personnage, Rey, vit sur "une planète désertique" en "vagabonde qui fait tout seule, très solitaire jusqu'à ce qu'elle rencontre d'autres personnages". John Boyega incarne pour sa part un "soldat de l'Empire", dont la route va croiser celle de Rey et de Poe Dameron joué par Oscar Isaac. Il définit son personnage comme "le meilleur pilote de la galaxie, envoyé en mission par une certaine princesse" et qui va voir "son destin changer pour toujours". Des milliers de fans ont participé à la journée d'ouverture de la convention Star Wars à Anaheim jeudi, qui se tient jusqu'à dimanche. C'est la dixième du genre et la septième organisée aux Etats-Unis. Le réalisateur J.J. Abrams a raconté avoir privilégié les "vrais" décors et effets spéciaux par rapport aux tours de magie numériques. Il faisait allusion à l'accident d'avion dont Harrison Ford a été victime début mars alors qu'il était aux commandes, affirmant que l'acteur de 72 ans est "encore plus héroïque que dans ses films". Kathleen Kennedy, la présidente de LucasFilm, maison mère de la saga et filiale de l'empire Disney, a ajouté qu'Harrison Ford "est la seule personne capable de faire un atterrissage d'urgence sur un parcours de golf". Elle a aussi indiqué que la saga allait dorénavant présenter davantage de personnages féminins, "des femmes fortes". "C'est bon d'être la seule femme (du film) quand on a 19 ans mais maintenant ça fait du bien d'avoir un peu d'aide", a plaisanté Carrie Fisher, aujourd'hui âgée de 58 ans. "Star Wars: Episode VII - Le réveil de la Force", septième opus de "Star Wars" dont le premier épisode est sorti il y a plus de 35 ans, arrivera sur les écrans le 18 décembre.

