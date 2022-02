Hockey féminin: la France s'incline face à l'Autriche mais disputera la médaille de bronze

Et pourtant, tout avait bien commencé puisque les Bleues menaient à la fin du 1er tiers 2-0 grâce à des buts inscrits par Emmanuelle Passard et Virginie Bouetz-Andrieu.

C’est dans le 2e tiers temps que les tricolores connaissent un nouveau passage à vide comme trop souvent dans ce mondial et encaissent deux buts des Autrichiennes qui égalisent.

C’est quelques minutes plus tard, que les visiteuses prenaient définitivement l’avantage dans ce match sur une interception alors que la France évoluait en avantage numérique.

Les joueuses de Grégory Tarlé poussaient dans l’ultime tiers temps sans succès.

Avec cette défaite, l’espoir d’une médaille d’argent disparaît mais les Bleues pourront toujours disputer la médaille de bronze en fonction du résultat au préalable de la Norvège.

Ultime match pour l’équipe de France ce samedi face au Danemark.

Virginie Bouetz-Andrieu : « Il y a beaucoup de déception mais il va falloir passer outre parce que si on gagnait aujourd’hui on avait la possibilité de jouer la médaille d’argent et ce ne sera pas le cas mais on peut encore joueur la médaille de bronze donc il faudra tout donner pour ce dernier match pour aller la chercher. Il n’y aura pas la pression de se dire si on perd on descend donc il n’y aura que du bon à disputer ce match. »

Anouck Bouche : « On a manqué de concentration, on a eu un passage à vide qui nous a couté deux buts en peu de temps et il faut vraiment qu’on arrive à rectifier ça pour aller chercher des victoires à l’avenir. On va oublier ce match et on a un jour de repos demain pour ne plus y penser et repartir sur de bonnes bases pour le dernier match ».

Gregory Tarlé (coach) : « On a manqué de caractère et d’énergie dans le 2e tiers donc quand les matchs sont serrés ça fait forcement la différence. Il nous manque encore un match référence où chaque joueuse joue à 100%, j’espère que ce sera le prochain. On va se reconcentrer sur le Danemark qu’on connaît très bien et on aura la chance de savoir avant le match si on joue la médaille ».