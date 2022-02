Sortir dans la Manche : jeudi 16 avril

Crea'kids, c'est une grande fête pour les enfants qui se tient tout ce week-end à Carentan, mais aussi un peu pour les adultes. Rendez-vous samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h au gymnase du Haut-Dyck à Carentan. L'entrée est à 2€ pour les plus de 3 ans.



Samedi, une soirée plongeon est organisée pour les jeunes à la piscine de Coutances. La soirée ado splash débutera à 19h par de l'aquazumba, un DJ installera ses platines au bord des bassins pour une ambiance boîte de nuit. Et le clou du spectacle : des démonstrations de plongeons par l'équipe de France. C'est ouvert à tous les jeunes entre 12 et 18 ans. L'entrée est à 1,30€.



Dimanche, épreuve de Fol'Car sur le circuit de Lessay Manche. Une course comptant pour la Coupe de France et le Challenge Centre Ouest 2015. Les meilleurs pilotes de Fol'Car seront présents parmi plus de 180 engagés au départ. Rendez-vous ce dimanche sur le circuit de Lessay. L'entrée est à 10€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.