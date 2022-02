Paris (AFP). Le 68e Festival de Cannes dévoile sa sélection

Les organisateurs lèvent le voile jeudi sur la sélection officielle du Festival de Cannes, plus grand rendez-vous mondial du cinéma, très attendue par les professionnels et cinéphiles. Le délégué général du Festival, Thierry Frémaux, et le nouveau président, Pierre Lescure, feront connaître à 11H00 la vingtaine de films en course du 13 au 24 mai pour la Palme d'or. Ils donneront aussi la liste des oeuvres présentées hors compétition et dans la section plus pointue "Un certain regard". Parmi les Français donnés favoris, Jacques Audiard, déjà trois fois en compétition avec "Regarde les hommes tomber", "Un Prophète" et "De Rouille et d'os", pourrait être à nouveau en lice avec "Erran", drame sur fond de choc des cultures. Deux ans après avoir présenté "Jimmy P." en compétition, Arnaud Desplechin aurait aussi de bonnes chances de revenir pour "Trois Souvenirs de ma jeunesse". Ce nouvel opus avec Mathieu Amalric retrace l'enfance et de l'adolescence des personnages de son film de 1996 "Comment je me suis disputé(ma vie sexuelle)". Si les organisateurs ont déjà annoncé que "La Tête haute" d'Emmanuelle Bercot, avec Catherine Deneuve et Benoît Magimel, ouvrirait le Festival, reste à savoir s'il sera en compétition. L'actrice et réalisatrice Maïwenn pourrait aussi être de la partie pour "Mon Roi" avec Vincent Cassel et Emmanuelle Bercot, ou Valérie Donzelli pour "Marguerite et Julien". Jean-Paul Rappeneau, 83 ans, pourrait être là aussi pour "Belles Familles", avec Karin Viard et Mathieu Amalric, Nicolas Saada pour "Taj Mahal" ou Xavier Giannoli pour "Marguerite" . Gaspar Noé ("Irréversible") pourrait faire l'événement avec "Love", film aux scènes de sexe crues. - Italie et Asie en force ? - L'Amérique du Nord devrait aussi être comme chaque année bien représentée. Quelques poids lourds sont attendus, comme "The Sea of Trees" de Gus Van Sant avec Matthew McConaughey et Naomi Watts, sur la rencontre de deux hommes au Japon, ou "Carol" de Todd Haynes ("Loin du Paradis") avec Cate Blanchett et Rooney Mara, histoire d'amour entre deux femmes dans le New York des années 50. Jeff Nichols ("Take Shelter", "Mud") pourrait présenter "Midnight Special" avec Kirsten Dunst et Adam Driver, Woody Allen "Irrational Man", avec Joaquin Phoenix, Natalie Portman son premier film "A Tale of Love and Darkness", et le Canadien Denis Villeneuve son thriller "Sicario". Pour le reste du monde, l'Italie est très attendue. Sont pressentis Nanni Moretti (Palme d'or en 2001 avec "La Chambre du fils") pour "Mia Madre", sur les doutes d'une cinéaste en pleine crise créative, ou Matteo Garrone ("Gomorra") pour "Tale of Tales", avec Salma Hayek et Vincent Cassel. Paolo Sorrentino pourrait aussi présenter "La Giovinezza", avec Michael Caine et Harvey Keitel, et Marco Bellocchio "L'Ultimo Vampiro". Ailleurs en Europe, le réalisateur hispano-chilien Alejandro Amenabar pourrait être retenu pour "Regression", avec Emma Watson et Ethan Hawke, et le Norvégien Joachim Trier ("Oslo, 31 août") pour "Louder Than Bombs", avec Jesse Eisenberg, Gabriel Byrne et Isabelle Huppert. Le Grec Yorgos Lanthimos pourrait faire sensation avec "The Lobster", avec Colin Farrell, Rachel Weisz et Léa Seydoux, dans lequel des êtres humains peuvent se voir transformés en animaux, et le Portugais Miguel Gomes ("Tabou") avec "Les Mille et une Nuits", film de plus de six heures. Du côté de l'Asie, les prétendants sont aussi nombreux. Le Thaïlandais Apichatpong Weerasethakul, Palme d'or en 2010 pour "Oncle Boonmee", pourrait être en compétition pour "Love in Khon Kaen", histoire d'une femme au foyer et d'un soldat atteint de la maladie du sommeil. Après "Tel Père, tel fils", prix du Jury en 2013, le Japonais Hirokazu Kore-Eda pourrait être de retour avec "Kamakura Diary", adapté d'un manga. Le Taïwanais Hou Hsiao-hsien pourrait également être retenu pour "The Assassin", sur les aventures d'une meurtrière sous la dynastie Tang.

