Paris (AFP). Gaumont s'expose à Paris pour ses 120 ans

Le Centquatre à Paris accueille depuis ce mercredi et jusqu'au 5 août une exposition sur les 120 ans de Gaumont, plus ancienne société cinématographique du monde, qui se veut aussi un voyage à travers l'histoire du 7e Art. Des appareils anciens, affiches, notices de programmes, objets rares ou costumes sont présentés dans cette "exposition-spectacle", conçue comme "une déambulation" dans l'histoire de Gaumont et du cinéma, a indiqué mercredi son commissaire Dominique Païni, lors d'une visite de presse. "Ce que l'on découvre dans la totalité de l'exposition, ce sont les origines foraines du cinéma, et de Léon Gaumont d'abord", a-t-il ajouté. Fondée par Léon Gaumont en 1895, année de naissance du cinéma, la société au célèbre logo en forme de marguerite fabriquait au départ des appareils de projection et de prises de vues avant de se diversifier rapidement dans la production. "La maison a changé de propriétaires plusieurs fois, elle a une histoire longue de 120 ans et complexe. Mais elle est la doyenne, de fait elle retrace une grande partie de l'histoire du cinéma français", a dit Ariane Toscan du Plantier, directrice de la Communication et du patrimoine chez Gaumont. "120 ans de cinéma: Gaumont, depuis que le cinéma existe" propose aussi des extraits de 140 films issus du catalogue de Gaumont, qui est riche de 1.070 oeuvres allant de "Fantômas" de Louis Feuillade à "Intouchables" d'Olivier Nakache et Eric Toledano. Des oeuvres du photographe Alain Fleischer ou de la plasticienne Annette Messager évoquant le cinéma complètent cette plongée dans l'imaginaire du 7e Art. Une autre exposition célébrant les 120 ans du cinématographe et l'oeuvre des frères Lumière, intitulée "Lumière! Le cinéma inventé", se tient au Grand Palais à Paris jusqu'au 14 juin.

