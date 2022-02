Cannes (AFP). Le succès planétaire à la portée des séries TV locales

Le prochain "Dr House" ou "Mentalist" pourrait-il être kényan ou coréen ? Très possible, estiment les producteurs de tous pays réunis au MIPTV de Cannes, qui rêvent pour leurs séries locales du succès planétaire d'un "Downtown Abbey" ou d'un "Borgen". Car dans l'actuelle soif mondiale d'images, "une bonne histoire n'a plus de frontières", explique Virginia Mouseler, du cabinet The Wit. "Les acheteurs sont ouverts à regarder ce qui est bien dans tous les pays, et sont justement attirés par les légendes propres à un pays". Plusieurs possibilités d'exportation se développent: soit en langue originale sous-titrée, comme dans le cas de la série danoise Borgen en 2011, pionnière de cette nouvelle tendance. Autre piste, un tournage en anglais, pour conquérir le marché américain si convoité, ce qu'espère Canal+ pour sa série "Versailles". Ou encore une adaptation locale, qui reprendra les personnages principaux, l'intrigue et l'atmosphère, à l'instar du remake américain des "Revenants", la série de Canal+. Après Borgen, les succès mondiaux en VO continuent, comme l'illustre le cas de "Gomorra", en dialecte napolitain, ou encore l'achat par une télé américaine de la série allemande "Deutschland 83", une histoire d'espionnage entre les deux Allemagne. "Nous devons produire des séries qui traversent facilement les frontières. les gens ne sont pas si différents, les mêmes sentiments se retrouvent partout", analyse Melissa Pillow, directrice des ventes Europe de Telemundo, groupe télé hispanophone détenu par NBCUniversal. "Certaines de nos séries latino-américaines sont adaptées au Moyen-Orient ou en Europe de l'Est, comme la série chilienne +Donde esta Elisa+, adaptée au Liban et même à Dubaï", raconte-t-elle. "Nous n'aurions jamais cru que +Hatufim+ pourrait s'exporter. Pour nous c'était une histoire totalement locale", raconte Karen Shahar, directrice de la distribution de la société israélienne Keshet International. Son adaptation aux Etats-Unis avec "Homeland" a connu un succès foudroyant. "Tout peut voyager, tous les sentiments, tous les styles de récit. Et même la comédie, longtemps réputée intraduisible", résume-t-elle lors d'une table ronde au MIPTV. "Il y a même une adaptation de +Desperate Housewives+ en Turquie", renchérit Nilufer Kuyel, d'Endemol Shine en Turquie. - Séries africaines - Même ambition mondiale chez Hwang Jin Woo, du groupe coréen CJ E&M, qui présente au MIPTV une série sur la vie de bureau, "The Incomplete". "Nous produisons des histoires de la vie de tous les jours et qui peuvent facilement voyager ou être adaptées. Dans +The incomplete+, le héros est un CDD - nous les appelons en Corée des éponges, car ils voient tout, absorbent tout", remarque-t-il. "La demande mondiale de séries a explosé", rappelle Romain Bessi, dirigeant opérationnel de StudioCanal, société de production de Canal+. Pariant sur l'engouement pour les "séries noires nordiques", comme "The Killing", StudioCanal vient d'intégrer une société de production scandinave, SAM, qui produira des séries nordiques pour l'international. "Personne ne sait pourquoi les séries scandinaves ont si bien marché à l'étranger", commente la dirigeante de SAM, Meta Foldger. "C'est sans doute parti de la tradition du roman policier suédois, de l'âge d'or du cinéma danois, du talent de comédie en Norvège, de la prolifique littérature islandaise, ainsi que du soutien actif des télévisions publiques". L'Afrique pourrait aussi se mettre à exporter. "Certaines séries africaines ont des histoires si fortes qu'on peu très bien les imaginer sur des chaînes européennes", juge Alain Modot, patron de la société de diffusion de programmes africains Diffa, rachetée par Lagardère Entertainement. "Par exemple +The Samaritan+, qui raconte comment les consultants blancs débarquent en Afrique avec des organisations internationales pour +conseiller+ les Africains, d'où un choc de culture et de langage" Une plateforme numérique comme Netflix aide aussi à fabriquer une culture télé internationale, comme l'a monté le succès sur son site de la série danoise "Rita" en VO, qui a aidé à financer la troisième saison.

