Sortir dans le Calvados : mercredi 15 avril

Aujourd'hui, c'est le Festival multisports à Caen. L’occasion de transmettre des valeurs de citoyenneté et de partage chères à l’ASPTT Caen et de dédramatiser le handicap. Au programme : golf, pétanque, tir, volley ou encore srabble. Rendez-vous jusqu'à 16h ce mercredi au gymnase Maurice Fouques à Caen. L'entrée est gratuite.



Aujourd'hui également, c'est la sortie du film d'animation, En Route. Les Boov, sympathique race d'aliens en quête d'une nouvelle planète, envahissent la Terre pour se cacher de leurs ennemis. Mais lorsque l'un des Boov, prénommé Oh, révèle accidentellement la cachette des siens, il se voit contraint de fuir avec une adolescente, nommée Tif. Rendez-vous dés aujourd'hui dans le cinéma le plus proche de chez vous.



A partir de vendredi et jusqu'au 10 mai, la ville de Caen accueille la grande foire de Pâques au parc des expositions. Environ 140 manèges, jeux et stands de confiserie feront le bonheur des petits et des grands. Retrouvez les horaires d'ouverture sur Caen