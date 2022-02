Sortir dans la Manche : mercredi 15 avril

Aujourd'hui, une animation médiévale est proposée au château de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Pour les enfants de 5 à 12 ans, avec un adulte accompagnateur. Au programme : des énigmes, des histoires et des chansons sur le Moyen-Age. Possibilité de venir déguisé. C'est gratuit et c'est cet après-midi à 14h30.



Le port Chantereyne sera en effervescence à partir de vendredi et tout ce week end avec le Cherbourg Nauting, édition 2015. Il s'agit d'un grand salon nautique avec de nombreux professionnels de la plaisance mais pas seulement. Et pour la première fois une épreuve de "Class 40" se déroulera entre Cherbourg et Aurigny.



Pour fêter l’arrivée des beaux jours, La Chèvre Rit de Granville vous propose de vivre le Printemps à la ferme. Rendez-vous samedi et dimanche, à partir de 15h30, avec vos enfants pour partager un bon moment dans le monde de l'agriculture lors d'une balade dans la ferme. L'entrée est à 3€ par personne à partir de 4 ans.