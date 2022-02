Nations unies (Etats-Unis) (AFP). Yémen: vote à l'ONU sur des sanctions contre le chef des houthis

Le Conseil de securité de l'ONU va voter mardi sur un projet de résolution qui frappe de sanctions le chef des miliciens chiites houthis et le fils de l'ex-président yéménite Ali Abdallah Saleh, selon des diplomates. Selon ce projet, le Conseil impose aussi aux Houthis et à leurs alliés un embargo sur les armes et les somme de cesser les hostilités et d'abandonner le pouvoir "immédiatement et sans conditions".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire