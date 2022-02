Nations unies (Etats-Unis) (AFP). Yémen: embargo sur les armes aux Houthis, sommés de se replier

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mardi une résolution qui somme les miliciens chiites houthis de se retirer des zones du Yémen qu'ils ont conquises, et qui leur impose des sanctions dont un embargo sur les armes. Quatorze des 15 pays membres ont voté pour, la Russie s'abstenant. La résolution, mise au point par les pays du Golfe et parrainée notamment par la Jordanie, demande à "toutes les parties" au conflit de négocier dans les plus brefs délais une "cessation rapide" des hostilités. Mais elle n'impose pas à la coalition arabe qui combat les Houthis, soutenus par l'Iran, de suspendre les raids aériens qu'elle mène depuis près de trois semaines. Après le vote, l'ambassadeur saoudien Abdallah al-Mouallimi a estimé devant la presse qu'il s'agissait "d'un soutien sans équivoque à l'opération entreprise par les pays du Conseil de coopération du Golfe, à ses objectifs, son ampleur et ses méthodes". Tout au plus la résolution exhorte-t-elle les combattants à préserver la population civile et charge-t-elle le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon de "redoubler d'efforts pour faciliter la livraison de l'aide humanitaire et l'évacuation (des civils), y compris par l'instauration de pauses humanitaires si nécessaire". L'ambassadeur du Yémen Khaled Hussein Mohammed Alyamany s'est félicité du "message clair adressé aux Houthis". Il a estimé que les miliciens chiites étaient "les bienvenus s'il veulent faire partie d'une solution" politique mais a "refusé l'ingérence de l'Iran dans les affaires intérieures" du Yémen. Il s'agit de la première décision concrète du Conseil depuis le début de l'offensive anti-Houthis lancée par l'Arabie saoudite et ses alliés, dont la Jordanie, le 26 mars alors que la situation humanitaire dans le pays se dégrade de jour en jour. Le Conseil s'était contenté jusqu'ici de proclamer son soutien au président yéménite Abd Rabbo Mansour Hadi, chassé de son pays par l'avancée des Houthis et réfugié en Arabie saoudite. Le Conseil exige que les miliciens chiites cessent les hostilités "immédiatement et sans conditions" et se retirent de tous les territoires qu'ils contrôlent dont la capitale Sanaa. Il impose un embargo sur les armes à destination des Houthis et de leurs alliés. Les Etats membres, en particulier dans la région, seront tenus d'inspecter les cargos soupçonnés de transporter des armes vers le Yémen. Le Conseil frappe de sanctions individuelles (gel des avoirs et interdiction de voyage) le chef des miliciens chiites Abdel Malek al-Houthi et Ahmed Ali Abdallah Saleh, fils ainé de l'ex-président yéménite Ali Abdallah Saleh. Des diplomates du Conseil se montrent sceptiques sur de telles mesures. Ils rappellent que, selon des experts de l'ONU, le pays compte déjà plus de 40 millions d'armes de tous calibres et que les Houthis ne sont pas réputés pour voyager régulièrement, ni disposer d'importants comptes bancaires à l'étranger. Deux commandants houthis et l'ex-président Ali Abdallah Saleh lui-même ont déjà été sanctionnés par l'ONU, sans aucun effet. Quant à l'embargo sur les armes, l'Iran qui est soupçonné malgré ses démentis d'en fournir aux Houthis est déjà sous le coup d'un embargo. La résolution était âprement négociée depuis une semaine avec la Russie, alliée de l'Iran qui soutient les Houthis. L'ambassadeur russe Vitali Tchourkine a souligné mardi que Moscou aurait préféré "que l'embargo sur les armes soit total", c'est-à-dire concerne les deux camps et pas seulement les Houthis. Il a aussi estimé que la résolution n'insistait pas assez sur l'urgence d'une trêve humanitaire. "Cette résolution ne doit pas être utilisée pour justifier une escalade du conflit", a-t-il affirmé. "Le chaos au Yémen profite aux terroristes" d'Al-Qaïda, a-t-il affirmé.

