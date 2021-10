Nations unies (Etats-Unis) (AFP). Yémen: l'ONU confirme des pourparlers de paix à partir du 14 juin à Genève

Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a confirmé samedi que des pourparlers de paix pour le Yémen allaient se dérouler à partir du 14 juin à Genève (Suisse), selon un communiqué des Nations unies. M. Ban a réitéré son "appel urgent à toutes les parties au Yémen à engager des consultations de bonne foi et sans conditions préalables dans l'intérêt du peuple yéménite", ajoute le communiqué à propos des négociations destinées à mettre fin à des semaines d'un conflit qui a déjà fait plus de 2.000 morts. M. Ban "se félicite du fait que le président Abd Rabo Mansour Hadi", actuellement en exil à Ryad, "envoie une délégation pour participer aux consultations conduites par les Nations unies à Genève, à partir du 14 juin", indique le communiqué. "Il est également heureux que les parties yéménites à Sanaa aient fait part de leur volonté de participer à ces consultations". Des diplomates avaient déjà évoqué cette date du 14 juin pour le début des pourparlers de paix, sans qu'elle ait été confirmée jusqu'à présent. Le but des pourparlers de paix est la mise en place d'un cessez-le-feu, d'un plan de retrait des rebelles des zones conquises depuis la fin de l'été dernier et d'un accroissement de l'aide humanitaire, avaient précisé des diplomates à l'ONU à New York vendredi. "M. Ban espère que les réunions à Genève permettront de faire repartir un processus de transition pacifique, ordonné, et qui inclut toutes les parties", reprend le communiqué. "Le secrétaire général a renouvelé son appel à une pause humanitaire pour permettre à l'aide humanitaire d'être convoyée jusqu'aux Yéménites qui en ont besoin", soulignent encore les Nations unies. Le conflit au Yémen a connu samedi une nouvelle escalade, avec des attaques d'envergure des rebelles chiites contre l'Arabie saoudite en riposte à une intensification des raids aériens de la coalition dirigée par Ryad. Ainsi, les rebelles chiites Houthis, soutenus par des militaires restés fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh, ont tiré samedi avant l'aube un missile Scud en direction du sud de l'Arabie saoudite, que la coalition a dit avoir intercepté.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire