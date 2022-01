Paris (AFP). Coupe de la Ligue: incidents à Paris entre supporters bastiais et forces de l'ordre

Des échauffourées ont opposé des supporters de Bastia aux forces de l'ordre samedi après-midi dans le centre de Paris, quelques heures avant la finale de la Coupe de la Ligue entre le club corse et le PSG, a-t-on appris de sources concordantes. Le calme était revenu en fin d'après-midi et les supporters, qui étaient environ 200, selon une source proche du dossier, étaient en route vers le Stade de France, au nord de Paris, où le coup d'envoi du match sera donné à 21H00. Selon la même source interrogée peu avant 17H00, ces incidents n'auraient pas fait de blessés et n'ont pas donné lieu à des interpellations. Les heurts entre supporters et forces de l'ordre, qui ont fait usage de gaz lacrymogènes, se sont concentrés autour d'un café en face de la Fontaine des Innocents, dans le quartier des Halles, ont précisé des témoins. Des supporters ont lancé des chaises dans la fontaine et certains se sont battus avec les gendarmes mobiles. Le sol était jonché en fin d'après-midi de canettes et de résidus divers, pendant que le personnel du café remettait sa terrasse en état.

