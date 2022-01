Paris (AFP). Congrès du PS: au moins 4 motions entérinées samedi, Aubry fait texte commun avec Cambadélis

Après l'accord trouvé vendredi entre Martine Aubry et Jean-Christophe Cambadélis sur un texte commun, le conseil national du Parti socialiste qui se réunit samedi va entériner au moins quatre motions concurrentes pour le congrès du parti à Poitiers en juin. Sauf surprise de dernière minute, quatre textes programmatiques vont être enregistrés samedi après-midi par le parlement du PS réuni dans une salle de l'Assemblée nationale. Le premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis, premier signataire de la motion "à vocation majoritaire" soutenue par le gouvernement - au premier titre par Manuel Valls qui la signera - a réussi à trouver un accord avec Martine Aubry, qui l'a annoncé vendredi soir après avoir fait durer le suspense plusieurs jours. "Il s'agit d'une motion préparée en commun, personne ne s'est rallié à l'autre", a-t-elle estimé, souhaitant "la réussite du quinquennat". Figurent dans la motion selon elle des "points d'accord", comme "la sécurité sociale professionnelle" qui lui est chère, la relance de l'investissement, la réforme fiscale, avec une péréquation entre régions pauvres et riches, et les "droits des salariés". Une manière d'avoir des gages supplémentaires après les annonces de Manuel Valls, qui a présenté mercredi des mesures pour raviver l'investissement privé et pour mettre en place le compte personnel d'activité en 2017. La motion comportera aussi la proposition d'une "nouvelle alliance populaire" avec d'autres formations de gauche, "avec tous ceux qui seront d'accord sur une orientation de réformes de notre pays dans la justice", selon M. Cambadélis qui entend "dépasser l'alliance classique de la gauche plurielle, une alliance d'appareils". "Aller vers une fédération, pour être un pôle de rassemblement attractif" en vue des régionales et de la présidentielle, traduit un hollandais. - Vote des militants le 21 mai - Autre texte qui était encore peaufiné dans la nuit de vendredi à samedi: celui commun aux deux courants de l'aile gauche et aux "frondeurs" de Vive la gauche, emmené par le député de la Nièvre Christian Paul, ancien proche de Martine Aubry. Cette motion demandera des "inflexions fortes pour essayer de sauver le quinquennat", avec des mesures à court terme pour "les plus défavorisés, sur le logement, l'équilibre territorial", selon l'eurodéputé Guillaume Balas, proche de M. Hamon. Le texte veut aussi en finir avec "la stricte allégeance" du parti au gouvernement. Troisième texte: la motion "La Fabrique", dont est première signataire la députée des Hautes-Alpes Karine Berger, secrétaire nationale du PS à l'Economie. Ce texte des "non-alignés"refuse l'affrontement entre "blocs". Une motion "militante", déposée par une secrétaire nationale, Florence Augier, était aussi annoncée. Restait une interrogation vendredi soir: le pôle des "Réformateurs" (aile droite) autour du maire de Lyon Gérard Collomb, qui plaide notamment pour l'assouplissement du marché du travail et la formation professionnelle, s'étonnait de ce que la motion de M. Cambadélis soit "contraire, sur certains points, à la politique du gouvernement". "J'espère que samedi on aura rectifié", a déclaré M. Collomb à l'AFP , sinon "nous avons des textes écrits qui peuvent servir à une motion", a-t-il dit. "On verra samedi matin s'il semble nous convenir ou si c?est un brusque changement de ligne". Ces "motions" seront soumises aux militants socialistes le 21 mai. Le 28 mai, ils devront départager les deux motions arrivées en tête le 21 mai et le premier signataire de la motion majoritaire sera le premier secrétaire. Le congrès entérinera ces votes les 5, 6 et 7 juin à Poitiers. Le camp majoritaire ne doute pas que M. Cambadélis, élu en avril 2014 par le seul parlement du parti mais pas par les militants, sortira vainqueur. Mais les "frondeurs" et l'aile gauche croient "possible" une nouvelle majorité. "Leur objectif n'est pas de nous battre mais de nous faire descendre sous les 50%", croit savoir un ténor dans la motion à vocation majoritaire. Quant à la motion de Karine Berger, elle agace chez certains poids lourds du gouvernement

