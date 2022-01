Le normand Michel Drucker est la personnalité préférée des séniors

L'animateur vedette de France 2 est la personnalité qui valorise le plus l'image des séniors, selon un sondage de Cogedim Club réalisé par TNS Sofres. 25% des personnes interrogées le plébiscitent. L'enquête a été menée auprès de 1040 individus âgés de 55 ans et plus.