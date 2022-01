Ils cambriolent plusieurs domiciles à Bois-Guillaume

A 1h du matin, le propriétaire d'une maison, rue Bellevue à Bois-Guillaume, met en fuite deux cambrioleurs qui avaient pénétré dans le domicile en ouvrant la porte d'entrée non verrouillée. Le propriétaire alerte la police.

La BAC se mobilise et patrouille dans le secteur quand, à 2h30, rue de la Haie à Bois-Guillaume, elle trouve deux individus en train de se diriger vers un domicile. Mais, à la vue du véhicule banalisé de la police, ils décident de rebrousser chemin et se dirigent vers un buisson rue Firmin. Là, pendant que l'un fait le guet, le second se baisse et récupère sous le buisson un ordinateur portable et d'autres objets.

Interpellés en pleine fuite

La BAC appelle un second équipage en renfort et se rapproche des deux suspects, qui finissent par prendre la fuite en courant. Le premier est vite interpellé, le second court toujours. Il lance l'ordinateur portable au visage du policier pour le stopper, mais ce dernier l'esquive. Il est finalement interpellé rue de l'Eglise.

Agés de 20 et 25 ans, tous deux habitant Rouen, ils avouent avoir dérobé l'ordinateur portable et d'autres objets, dont un téléphone, après avoir pénétré dans une maison via la porte d'entrée non verrouillée. Un deuxième téléphone est également retrouvé dont le suspect ne justifie pas la provenance.

Le propriétaire cambriolé est contacté et constate que plusieurs objets et une petite somme d'argent lui ont été dérobés. Les deux suspects ont été placés en garde à vue par la Brigade de Répression des Cambriolages.