Sortir dans le Calvados : jeudi 9 avril

Demain, il y a du football. Le SM Caen reçoit l'AS Monaco pour le compte de la 32ème journée de Ligue 1. Coup d'envoi de la rencontre, ce vendredi, à 20h30 au Stade Michel d'Ornano. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com



Dés samedi, le comité régional de tourisme de Normandie vous propose la 10ème édition de l'opération "Au printemps la Normandie se découvre". Pendant 1 mois, profitez de réductions pour visiter les sites touristiques de la région. Les coupons sont à retirer en office de tourisme ou sur auprintempslanormandiesedecouvre.com



Dimanche, c'est la 18ème course des tulipes à Falaise. 4 épreuves au choix : marche, course pour les enfants et des courses ouvertes à tous de 3,7 et 10 kms. Le départ et l’arrivée se feront dans les allées du Château d’Aubigny à la sortie de Falaise en direction de Caen. Le bulletin d'inscription est à télécharger sur falaise.fr