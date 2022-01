Sortir dans l'Orne : mercredi 8 avril

Aujourd'hui, c'est la sortie d'un nouveau Disney au cinéma, Clochette et la créature légendaire. Rendez-vous cet après-midi au CGR Cinémas de Saint-Saturnin, par exemple, à 16h et 18h. Toutes les horaires sont sur cgrcinemas.fr



Vendredi, un carnaval est organisé à Mamers. Au programme : un défilé en présence de 3 marionnettes géantes, départ du défilé à 14h de l'école Paul Fort et arrivée sur la Place Carnot à 15h. Intervention d'un groupe de percussions, goûter et procès de Monsieur Carnaval. C'est ce vendredi à Mamers.



Le Festival Art Sonic se tiendra à Briouze les 24 et 25 juillet prochain. Découvrez dés maintenant la programmation des 20 ans du Festival sur tendanceouest.com