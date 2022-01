Lenny Kravitz sur la scène de l'Olympia le 30 juin et en Normandie le 5 juillet.

L'interprète du très célèbre "It Ain't Over ‘Til It's Over" y jouera ses plus grands tubes, ainsi que les morceaux de son dixième album, "Strut", sorti en septembre 2014. Des préventes exclusives seront disponibles dès le 14 avril.

Cela faisait 17 ans que Lenny Kravitz ne s'était pas produit dans la mythique salle de spectacle du boulevard des Capucines.

Le chanteur avait récemment donné un concert à Bercy, en novembre dernier, dans le cadre de sa tournée française et sera au festival Beauregard le 5 juillet prochain.