Gauche : l'appel au vote

Les élus communistes, radicaux et socialistes de la ville de Caen ont réagi suite au scrutin du premier tour des élections régionales : ces derniers « saluent l'arrivée en tête de la liste de la gauche solidaire, innovante et écologique menée par Laurent Beauvais sur notre commune. Cela démontre que le bilan de l'action de la gauche à la région depuis six ans est positif. C'est aussi le projet porté pour cette élection et notamment la solidarité qui a été approuvé. C'est pourquoi nous appelons les électeurs à se mobiliser pour apporter leur suffrage à la liste d'union de la gauche menée par Laurent Beauvais dimanche prochain » . Cette lettre est signée de Damien de Winter , président du groupe des élus communistes, Hélène Floderer , présidente du groupe des élus socialistes et républicains et Jean Louis Touzé, président du groupe des élus radicaux et citoyens.



