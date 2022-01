Déviation d' Evreux : mise en place d'un pont-rail pendant le week-end de Pâques

La déviation sud-ouest d’Evreux intercepte la voie ferrée Paris-Evreux-Caen-Cherbourg. Sa réalisation nécessite par conséquent, la construction d’un nouvel ouvrage d’art, appelé « pont-rail », qui permettra à la future voie routière de passer sous la voie ferrée (ligne Paris-Caen-Cherbourg).

Préfabriqué depuis novembre 2014 à une vingtaine de mètres de la voie ferrée, cet ouvrage d’art sera mis en place au cours du week-end de Pâques, les 4, 5 et 6 avril 2015, selon le calendrier suivant :

➢ samedi 4 avril : démontage des caténaires et des rails, travaux de terrassement,

➢ dimanche 5 avril (entre 9h et 12h) : mise en place du pont,

➢ lundi 6 avril : repose des voies et des caténaires, test de sécurité avant le passage des premiers trains.

Pour le bon déroulement des travaux, les circulations routière, ferroviaire et piétonne sont modifiées aux abords de la zone-chantier.

La route départementale RD55 sera fermée entre Evreux (quartier de Navarre) et Arnières-sur-Iton, du samedi 4 avril à 9h jusqu’au lundi 6 avril à 18h. Un itinéraire de déviation est mis en place, invitant les automobilistes à emprunter la RD830 et la RD129.

La circulation des trains entre Evreux et Serquigny sera interrompue tout en impactant le moins possible les départs en week-end : les circulations seront coupées samedi matin et rétablies avant les retours du lundi soir (15h30). Des affiches travaux informent en gare et sont consultables sur : http://www.sncf.com

Les cheminements piétonniers en forêt d’Evreux seront restreints dans certains secteurs, aux abords immédiats du chantier qui est clôturé et strictement interdit d’accès.

Il s’agit d’un chantier de travaux publics important, qui générera notamment de nombreux mouvements d’engins pendant toute la durée du week-end.

Au regard des enjeux de sécurité, il est donc recommandé de ne pas approcher de la zone de travaux. Il est par ailleurs rappelé qu’il est strictement interdit de pénétrer dans les emprises ferroviaires.

www.deviation-evreux.fr