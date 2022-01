Paris (AFP). Route: interdiction du kit mains libres au volant et limitation à 80 km/h

L'interdiction du kit mains libres au volant et l'expérimentation de la baisse de la limitation de vitesse à 80 km/h sur certaines portions de route devraient entrer en vigueur d'ici au 30 juin, a-t-on appris vendredi auprès du ministère de l'Intérieur. Selon ce calendrier prévisionnel, à cette date, les amendes pour stationnement gênant sur les passages piétons, les trottoirs ou les pistes cyclables passeront de 35 à 135 euros et le taux d'alcoolémie pour les conducteurs novices (moins de trois ans, ou moins de deux ans s'il a suivi la conduite accompagnée) sera abaissé à 0,2 g/l de sang. Ces mesures figurent dans un plan de 26 mesures annoncées le 26 janvier par le ministre Bernard Cazeneuve pour tenter d'enrayer la mortalité routière, qui a augmenté en 2014 pour la première fois depuis douze ans. A partir de cet été, il sera interdit de conduire une voiture ou un deux-roues avec un kit mains libres sur les oreilles. Seul le système bluetooth (sans fil ni oreillette) sera toléré. "Le kit mains libres est un dispositif qui l'empêche d'entendre ce qui se passe autour de lui. Le but est que le conducteur garde l'appréhension du monde extérieur", a-t-on expliqué de même source, en précisant que l'usage d'une seule oreillette d'un kit mains-libres filaire ne serait pas toléré. La sanction en cas de non-respect de cette mesure n'est pas encore déterminée. Le gouvernement envisageait initialement une amende de 200 euros et le retrait de 3 points de permis, comme c'est le cas en Espagne, mais il devrait finalement l'inclure dans le barème des contraventions existantes, a-t-on précisé. Actuellement, l'usage du téléphone est puni d'une contravention de 4e classe, soit 135 euros d'amende, et d'un retrait de 3 points. L'expérimentation de la limitation à 80 km/h, au lieu de 90 km/h, sur certaines routes bidirectionnelle sera également lancée d'ici le 30 juin. Les "trois à cinq" tronçons concernés, qui devaient être annoncés fin février, sont en train d'être choisis. "Il faut trouver des endroits où la cause discriminante des accidents est la vitesse. Ces investigations expliquent le délai. Nous avons identifié une quinzaine de tronçons possibles, qui ont été soumis aux préfets concernés et nous attendons leurs retours", a-t-on indiqué. L'expérimentation des radars "feux rouges" sera mise en place "avant le 31 décembre", a-t-on assuré, tandis que celle des radars "double face", en cours dans les départements du Rhône et de la Gironde, livrera ses résultats fin juin. Pour les deux roues motorisés, l'arrêté obligeant l'uniformisation des plaques d'immatriculation a été publié le 17 février et celui imposant le port d'un gilet de sécurité en cas d'arrêt d'urgence devrait l'être "à la fin du mois". La possibilité de s'inscrire à la conduite accompagnée dès 15 ans avec possibilité de passer le permis de conduite à 17 ans et demi est déjà en vigueur. D'autres mesures, comme la vérification de l'adéquation entre un certificat d'assurance et un véhicule, n'entreront pas en vigueur cette année car elles nécessitent une procédure législative plus long. Le nombre de morts sur les routes au mois de mars 2015 sera dévoilé samedi.

