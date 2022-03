Les employés de restaurant s'affrontent au château de Canisy

La Coupe Georges Baptiste est le seul concours ,en France, réservé aux employés de restaurant.

L'objectif de ce concours est de promouvoir les métiers de service en salle, indispensables au bon fonctionnement des établissements (petits et grands) et pourtant méprisés, malmenés et méconnus. Le jeudi 10 février, le cadre des superbes salons du château de Canisy dans la Manche, accueille 15 jeunes, issus de 8 établissements de formation de la région Basse-Normandie pour la finale régionale de la Coupe Georges Baptiste. En 2010, c'est le candidat de la Manche qui avait rempoté la finale régionale de cet unique concours. Raison pour laquelle, l'organisation du concours 2011 est revenue au Groupe FIM-CFA d'Agneaux dans la Manche. Le candidat-lauréat (proclamation des résultats à 17h00) défendra les couleurs de la région bas-normande lors de la finale nationale, à Paris, le 14 mars 2011. BONUS NEWS Le programme du concours est le suivant :

- Mise en place de tables,

- Flambages,