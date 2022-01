Évry (AFP). Décès de Marie Brudieux, la doyenne des Français, à 114 ans

Marie Brudieux, la doyenne "connue" des Français, est décédée jeudi à Draveil (Essonne), à 114 ans, a-t-on appris vendredi, et le "titre" a été repris par Olympe Amaury, sa cadette de trois mois mais qu'on a crue pendant un moment comme la plus âgée. Ancienne femme de chambre, née le 26 mars 1901 à Saint-Salvadour (Corrèze), Marie Brudieux, épouse Liguinen, était entrée en mars 2004 en soins de longue durée à l'hôpital Joffre-Dupuytren de Draveil, a précisé l'établissement qui a fait part de son décès. Très affaiblie, elle venait de fêter son 114e anniversaire en présence de son neveu, la seule famille qui lui restait. Elle a été retrouvée morte à 06H00 du matin. C'est désormais, selon l'Inserm, Olympe Amaury, née le 19 juin 1901 à Tracy-sur-Loire (Nièvre) et qui réside dans une maison de retraite du Loiret, qui reprend le titre, à 113 ans et demi. Mme Amaury avait été désignée "doyenne des Français" par erreur, en 2013 et 2014, avant que l'existence de Mme Brudieux, son aînée de trois mois, ne soit connue, en juillet 2014. "Comme toujours, l'information sur les vivants n'est pas exhaustive", a dit à l'AFP Jean-Marie Robine, chercheur sur la longévité à l'Inserm. "L'information que nous donnons est l'information publique. Certaines familles refusent que le nom de leurs +très âgés+ soit divulgué", a-t-il ajouté. Joint par l'AFP vendredi, un fils de Mme Amaury a déclaré au nom de sa famille être "très fier d'elle". Il a souligné que sa famille et lui avaient été "très touchés et étonnés par l'enthousiasme qu'elle avait suscité en 2013", avec notamment plusieurs reportages qui lui avaient été consacrés. Il a en revanche indiqué que sa mère était maintenant "très diminuée" et qu'aucun contact public ne serait cette fois autorisé. "Elle n'a jamais fait de sport, n'a pas mangé cinq fruits et légumes par jour. Elle ne voyait jamais le médecin. C'est peut-être ça !", avait expliqué lors d'une rencontre avec la presse en juillet 2013, en présence de sa mère, son fils Claude Amaury. Mme Amaury, sourde, ne s'exprimait déjà plus par elle-même mais semblait ravie d'être prise en photos. La doyenne a eu trois garçons et une fille. "Mariée en 1924, maman a consacré toute sa vie à son époux, ouvrier agricole, disparu en 1982, et à ses enfants", avait alors déclaré Claude Amaury. Avec son mari, Olympe Amaury a déménagé huit fois dans quatre départements: la Nièvre, le Loiret, le Cher et l'Yonne.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire