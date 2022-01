Pâques : du Bob l'éponge au T'choupi chocolaté

"Chaque année depuis 27 ans, nous proposons un thème chocolaté différent", raconte Michel Leclerc.

Une heure de travail pour chaque Bob

Du Tintin au Mickey, chaque héros de dessins animés a déjà été représenté par le chocolatier et son équipe. "L'actualité nous guide dans nos choix", avoue Michel Leclerc. Cette année, c'est donc Bob l'éponge - garni d'œufs au praliné et de friture - et T'choupi qui feront le plaisir des petits gourmands. Des chocolats à la perfection saisissante dont la réalisation reste chronophage. "On met entre 45 minutes et une heure à fabriquer un Bob l'éponge", confie le chocolatier. En tout, environ 150 petites éponges ont été réalisées à la main. Une attraction qui attire l'œil des clients qui sont de plus en plus nombreux en cette période pascale à s'attarder sur les créations chocolatées.

Pour le prix, comptez environ 40€ pour un Bob l'éponge garni. Un joli moyen d'allier le goût à l'esthétisme.