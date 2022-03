Crédit photo: encyclopédie libre Wikipedia, article hippodrome de la prairie à Caen

La Basse-Normandie est d'ailleurs l'une des régions les plus côtés en France pour ses courses. Et dans le même temps, les paris sont prisés par un public de plus en plus large.

Mais pour Hervé Boinier, secrétaire général de la fédération des courses de Basse-Normandie, il faut aller encore plus loin et rajeunir le public des courses.