Mulan de Disney bientôt au cinéma

Après "Alice au Pays de Merveilles", "Maléfique", "Cendrillon" ou encore "Dumbo" de Tim Burton, c'est au tour d'un autre classique de Disney de se retrouver adapté au format cinéma.

Mulan la guerrière et son compagnon Mushu rejoindront bientôt les salles obscures grâce à la société de production Benderspink sous la houlette de Chris Bender et J.C Spink ("Les Millers une famille en herbe") d'après The Hollywood Reporter.

A l'heure actuelle aucun nom d'acteur n'a fuité concernant le casting du film dont la sortie est encore inconnue également.