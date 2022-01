Miami (AFP). Tennis: Williams dans la douleur, Djokovic rasséréné à Miami

La N.1 mondiale et tenante du titre Serena Williams est difficilement venue à bout de Simona Halep en demi-finale du tournoi de Miami jeudi alors que son pendant masculin Novak Djokovic s'est rassuré face à David Ferrer. Pour la dixième fois de sa carrière, Williams se retrouve en finale à Key Biscayne et elle sera samedi contre l'Espagnole Carla Suarez la grande favorite pour décrocher un 8e titre, le 3e consécutif. Mais l'Américaine de 33 ans, invaincue à Miami depuis mars 2012, a dû puiser au plus profond d'elle-même pour battre Halep (6-2, 4-6, 7-5), la meilleure joueuse du circuit depuis le début de l'année avec ses trois titres, dont celui conquis il y a presque deux semaines à Indian Wells. Pourtant, Williams semblait contrôler parfaitement le match après avoir remporté le premier set (6-2) en 31 minutes. Mais à 4-4 dans la deuxième manche, soudain nerveuse et même prise de panique, elle a perdu son service et laissé Halep égaliser à une manche partout (6-4). "J'étais frustrée, car je faisais trop d'erreurs et ma première balle (de service) ne passait pas", a-t-elle expliqué. "Je ne joue pas à mon meilleur niveau en ce moment, c'est frustrant, je suis une perfectionniste", a admis Williams. Dans le 3e set, elle a retrouvé son meilleur tennis pour mener rapidement 5-3, avant de connaître un moment de flottement puis se ressaisir pour s'imposer sur le service d'Halep avec un jeu blanc (7-5). "C'était un match très sympa à jouer", a-t-elle fini par sourire. - Isner impressionnant - Suarez, son adversaire en finale a réussi la plus belle semaine de sa carrière dans un tournoi de ce standing. La 12e mondiale qui avait éliminé au tour précédent Venus Williams, n'a pas tremblé face à l'Allemande Andrea Petkovic 6-3, 6-3 et aura fort à faire pour faire tomber la reine Serena. "Je joue le meilleur tennis de ma carrière", a rappelé Suarez qui fera pour la première fois son entrée dans le top 10 mondial lundi. Passé tout près de l'élimination en quart de finale face à l'Ukrainien Alexander Dolgopolov, Djokovic a encore mal débuté son quart en perdant son premier jeu de service. Mais face à David Ferrer (N.7), il a rapidement rectifié le tir pour s'imposer sans frayeur 7-5, 7-5. "J'ai fait un bien meilleur match que le précédent, physiquement j'étais bien, mentalement aussi", a assuré "Djoko" qui s'était plaint de manquer de fraîcheur mentale. "Rejouer dès demain (vendredi) va être un sacré défi mental et physique", a-t-il admis. D'autant que son adversaire, John Isner, a fait très forte impression face au Japonais Kei Nishikori qu'il a dominé 6-4, 6-3.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire