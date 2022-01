Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 4 et 5 avril

CALVADOS

Samedi, à Caen, le secours populaire vous invite à partager un moment de solidarité autour d'une grande chasse aux œufs. Il y aura également de nombreuses animations. Balade à dos de vache et poney, jeux, animations culturelles et ludiques. C'est ce samedi de 11h30 à 17h. C'est 2€ pour pouvoir participer à la chasse aux œufs.

Dans le cadre du lancement du réseau des Echos Jardiniers sur l'agglomération caennaise, vous êtes conviés, ce samedi, à une journée festive au jardin pour la 1ère garden party. Retrouvez plus d'informations sur www.echosjardiniers.com

Ce samedi, une démonstration de fitness escrime est proposée à Mondeville. Découverte et initiation de cette nouvelle activité qui allie mouvements d’escrime et de fitness. Le but est d’améliorer les capacités physiques et la coordination par le biais de chorégraphies, le tout en musique. Rendez-vous dés 14h au Village Oxylane. C'est gratuit.



Dimanche, au château de Crèvecoeur-en-Auge, c'est la fête des œufs. Au programme : chasse aux œufs en chocolat, lâcher de rapaces, peinture sur œufs et jeux autour des animaux de basse-cour. C'est de 11h à 18h. L'entrée est 8€, c'est gratuit pour les moins de 4 ans.

MANCHE



Jusqu'à lundi soir, l'association Partygame organise sa lan party à Avranches. Venez avec votre ordinateur, branchez-le en réseau avec tous les autres joueurs de la salle et affrontez-vous sur le jeu de votre choix. Il y aura des récompenses pour les vainqueurs des différents tournois. Infos et inscriptions sur www.partygame.fr



Tout ce week-end, Granville accueille la 3ème édition du salon de l'habitat. Vous pourrez y retrouver bon nombre de professionnels qui vous donneront toutes les clés pour vous permettre de trouver de bonnes idées et concrétiser tous vos projets en matière d’équipement, d’aménagement, de rénovation ou encore d’éco-construction. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 19h, place de la Fontaine Bedeau. L'entrée est gratuite.



Dimanche, participez à la Printanière à Equeudreville-Hainneville. Ce sont des randonnées VTT, pédestres et trails. Retrouvez toutes les informations pratiques sur ustcyclisme.fr



Dimanche, la Mairie et l'Accueil de Loisirs de Jullouville organise "Mômes en fête". Une journée qui s'adresse aux enfants et à leurs parents avec au programme des activités manuelles, ludiques et multisports. Rendez-vous ce dimanche, de 10h à 18h à la salle des Mielles de Jullouville.



Ce dimanche, c'est le 11ème slalom d'Agon-Coutainville. Les essais se dérouleront de 9h à 12h30 et les 4 montées de 13h30 à 18h30. Rendez-vous sur la place du marché pour y assister. L'entrée est à 4€.



ORNE



Jusqu'à lundi, 21 agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme de Normandie vous ouvrent grand leur ferme pour en faire un terrain de chasse aux œufs de Pâques. Retrouvez le programme et les infos pratiques sur www.printempsalaferme.com



Samedi, assistez à l'enduro d'hydromodélisme à la base de loisirs de la Ferté Macé. Vous verrez des bateaux miniatures évoluer sur des courses de 2 fois 1h30. Le premier départ sera donné ce samedi à partir de 10h30 sur le plan d'eau de La Ferté-Macé.

La marque ornaise Six One fête son anniversaire, dans une boutique éphémère au coeur d'Alençon, rue aux Sieurs; Venez découvrir une belle rétropespective de cette marque qui s'engage dans la région et venez trouver vos vêtements.



A l'occasion de la 11ème Nuit de la chouette, le Parc naturel régional Normandie-Maine propose aux enfants de découvrir les rapaces nocturnes. Un événement spécial organisé dans plusieurs commune de la région comme à Carrouges. Rendez-vous ce samedi à partir de 15h à la maison du Parc de Carrouges.



Un nouveau rendez-vous des Dimanches après-midis à l'Aigle a lieu ce dimanche. Le matin, le rendez-vous sera donné à 11h30 pour une chasse aux œufs dans le Parc Albert 1er. L'après-midi, le départ d'une grande chasse au trésor sera donné à 14h suivie d'un goûter. Pour y participer une inscription préalable est nécessaire. Plus d'informations sur www.ville-laigle.fr