Pékin (AFP). Chine: le dirigeant déchu Zhou Yongkang inculpé de corruption

Le dirigeant chinois déchu Zhou Yongkang, ex-ministre tout puissant de la Sécurité publique, a été inculpé de corruption, abus de pouvoir et divulgation volontaire de secrets d'Etat, a rapporté vendredi l'agence de presse Chine nouvelle. Cette mesure annonce un procès historique du septuagénaire, qui fut membre du comité permanent du Bureau politique du Parti communiste chinois, et donc un responsable clé du régime durant dix ans. "L'accusé Zhou Yongkang a mis à profit ses postes pour en tirer des bénéfices en faveur d'autrui, il s'est accaparé de façon illégale des actifs et des biens appartenant à autrui, il a commis des abus de pouvoir, causant des pertes considérables au domaine public et aux intérêts de l'Etat et du peuple", a détaillé Chine nouvelle. Cette inculpation, lancée par un tribunal de Tianjin (nord de la Chine), représente un pas supplémentaire dans la longue disgrâce de M. Zhou, qu'on n'a plus vu en public depuis l'automne 2013. L'ex-dirigeant régnait en maître sur la Commission des affaires politiques et judiciaires du parti unique, qui a la haute main sur la police et la justice en Chine. Il avait quitté ses fonctions à l'occasion du renouvellement de la direction du PC chinois en novembre 2012. Il s'agit du plus haut personnage du régime tombé en disgrâce depuis près de 40 ans.

