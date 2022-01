Hockey : le point sur le mercato chez les Dragons du RHE76

Pour leur première prise de paroles depuis la fin de la saison, Thierry Chaix, le président du RHE 76 et Guy Fournier, le manager, ont choisi de se concentrer sur un point : le nouvel entraîneur du club, Ari Salo n'ayant occupé le poste qu'à titre provisoire et redevenant directeur sportif. Le nouveau coach s'appelle donc Fabrice Lhenry, gardien emblématique du club, qui, sitôt les patins raccrochés, passe entraîneur principal de la plus prestigieuse équipe de France.

Le départ de Riopel

Mais les dirigeants du club ont également lâché une information, qui circulait depuis quelques semaines déjà : le gardien canadien Nicola Riopel, arrivé l'été dernier pour suppléer Fabrice Lhenry, n'est pas conservé. Ce n'est donc pas un, mais deux gardiens que le staff va devoir trouver puisque Fabrice Lhenry arrête sa carrière de joueur. Selon Guy Fournier, "les contacts sont très avancés pour le nouveau gardien", une nouvelle recrue qui devrait être étrangère. Pour le second gardien, Fabrice Lhenry explique que "le club possédant les deux meilleurs jeunes gardiens de France", il devrait puiser dans ce vivier.

Conserver Pat Coulombe

Pour l'heure, aucun autre mouvement n'est annoncé. Les négociations pour prolonger Pat Coulombe, l'un des meilleurs, voire le meilleur arrière de Ligue Magnus, sont en cours. Seule certitude, évoquée par Thierry Chaix : "Nous voulons des joueurs de caractère, qui nous ont manqué cette année. Des joueurs qui sont capables de prendre la parole."

Le championnat reprend en septembre. D'ici là, la direction et le nouvel entraîneur - dans un premier temps, Guy Fournier s'occupera du recrutement des joueurs étrangers et Fabrice Lhenry des joueurs français - ont le temps de façonner une équipe à leur image.