RHE 76-Tendance Ouest Rouen : un partenariat qui dure !

Et c'est reparti pour un tour ! Le partenariat entre Tendance Ouest et les Dragons de Rouen est reconduit pour une nouvelle saison. Interviews, portraits, comptes-rendus... Cette année encore, vous trouverez toute l'actualité du club dans les pages de votre journal et sur le site web.

Et, comme on ne change pas une équipe qui gagne, Tendance Ouest continuera à vous faire gagner des places pour certains matchs... Alors surtout, soyez aux aguets !

Pratique. www.rhe76.com