La Coupe de France de football était de visite à Caen

Elle était là, la "vraie" coupe de France, entourée de vigiles dans un petit bus à Caen. On aurait pu s'attendre à plus de publicité autour de la venue du célèbre trophée, à une affluence record. Rien de tout cela. La place du théâtre était presque vide vers 14h00, ce mercredi 9 février, et les trois ateliers de foot organisés par la fédération n'avaient pas encore vu l'ombre d'une jeune... "C'est un évènement qui se veut privatif, donc majoritairement pour les licenciées des ligues et des partenaires" explique la représentante de la Fédératon Française de Foot, Stéphanie Meyer. Malgré cela, les quelques personnes qui passaient par hasard sur la place du théâtre, sont ravies. "Même à Paris on ne voit pas ça" fait remarquer l'une d'entre elles.

Une tournée à travers la France

Caen marque la première des dix neuf étapes programmées pour la coupe de France par la FFF. La décision a été prise il y a quelques mois seulement. La coupe de Francea quittera la place du théâtre mercredi 9 février à 17h pour rejoindre Amiens dès le lendemain. Son voyage commencé à Caen finira également en Normandie, à Saint Etienne du Rouvray plus exactement, le samedi 12 mars prochain.

Anne Letouzé et Maxence Gorréguès

Audio > micro-trottoir à la sortie de la séance photo.