À Caen, Estelle s'occupe de la location de votre appartement

La start-up grenobloise Luckey Homes s'est installée à Caen (Calvados), en mars 2017. Son but ? Se charger de la location d'appartements de particuliers sur les plateformes Airbnb, Booking ou Abritel.

Avec l'été qui approche, la saison des locations va débuter. Depuis la fin du mois de mars 2017, la start-up grenobloise Luckey Homes a installé un de ses bureaux à Caen (Calvados). C'est Estelle Fontaine, trentenaire adepte de la location d'appartements de particuliers lors de ses voyages, qui en a la charge.

Finies les contraintes de la location courte durée

Le but est de libérer les propriétaires des contraintes de la location courte durée. "Je m'occupe de visiter les appartements que les particuliers veulent mettre en location, je fais appel à un photographe professionnel pour mettre en valeur le bien puis je le mets en ligne soit sur Airbnb, soit sur Booking ou Abritel, parfois les trois".

Actuellement Estelle Fontaine a déjà visité une maison et deux appartements à Caen. "Et ils sont déjà loués". La jeune femme accueille également les voyageurs, leur présente le bien et les spécificités de la région, "toutes les activités sympas à faire durant le séjour".

De la Côte fleurie à la Suisse normande

Le développement se fait pour commencer à Caen et dans un périmètre qui s'étend de Courseulles-sur-Mer à Cabourg. Pour l'instant, Estelle Fontaine travaille seule mais espère développer très rapidement l'activité. "Pour l'étendre à la Côte fleurie, le pays d'Auge, la Suisse normande. Le but est d'avoir une personne sur place dans chaque secteur où il y aura une location".

A LIRE AUSSI.

Décret "Airbnb": les villes vont devoir trancher