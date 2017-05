Patrick Boulier retrouve la tête de l'agglomération de Dieppe

Patrick Boulier a été élu mardi 2 mai 2017 à la tête de l'agglomération Dieppe-Maritime. La ville-centre, Dieppe (Seine-Maritime), intègre l'exécutif, dont elle était jusqu'à présent exclue. Peut-être la fin des blocages politiques et le début d'un second souffle pour l'intercommunalité.

Ce n'est pas exactement le plébiscite attendu. Mais c'est tout de même, peut-être, la fin de la crise de gouvernance à l'agglomération de Dieppe, qui a conduit à la démission de Jean-Jacques Brument, mis en minorité sur le vote de ses orientations budgétaires. Le maire de Varengeville-sur-Mer (Seine-Maritime), Patrick Boulier, a été élu, mardi 2 mai 2017, à la tête de l'agglomération Dieppe-Maritime avec 29 voix pour sa candidature, contre 17 bulletins blancs et 2 bulletins nuls. Il était le seul candidat pour ce poste qu'il connait bien, puisqu'il l'a occupé avant la présidence Brument.

Toutes les sensibilités dans l'exécutif

"Ma priorité est de rassembler et de fédérer", explique le président nouvellement élu, sans étiquette mais d'une sensibilité de centre-gauche. Pour la première fois depuis 2014, la ville centre, Dieppe, rejoint l'exécutif de l'agglomération, dont elle était exclue. Sébastien Jumel, le maire communiste de Dieppe, a été élu 1er vice-président en charge des contrats de territoire avec la Région Normandie et le Département de Seine-Maritime. Et pour représenter les communes plus modestes, c'est Gilles Géryl, le maire de Martin-Eglise qui a été élu 2e vice-président, avec comme mission le développement économique. Nicolas Langlois, 1er adjoint au maire de Dieppe, est élu 3e vice-président.

Un nouveau départ pour Dieppe-maritime ?

"On va enfin pouvoir parler aux habitants de nos projets, et plus de nos disputes", espère le nouveau président Patrick Boulier. Et les chantiers sont nombreux. Il faudra faire des économies pour sortir l'agglomération d'une situation financière compliquée. Le Président espère, pour cela, compter sur de nouvelles mutualisations entre les communes. Les élus ont promis, en tout cas, de ne pas augmenter les impôts. Pour le reste, Patrick Boulier espère que certains projets fédérateurs mettront tout le monde d'accord, quelle que soit la sensibilité politique.

