Le phénomène Soy Luna : un stage de roller en Normandie

Toutes les petites filles veulent se mettre aux rollers! C'est l'effet "Soy Luna", du nom de la série télé signée Disney. Un stage s'est déroulé ce mardi 18 avril à Gacé (Orne).

C'est le fantasme de beaucoup de petites (et de grandes!) filles en ce moment: réaliser sur patin à roulettes les mêmes chorégraphies que Soy Luna, leur idole de la série télé!

Des stages "Soy Luna" sont désormais organisés avec Disney, par certains clubs. Comme ce mardi 18 avril 2017 à Gacé (Orne). "Il y a un incroyable engouement de toutes ces gamines qui veulent reproduire les mêmes chorégraphies que leur idole du petit écran", explique Stéphane Dif, le président du club de rollers de Gacé:

Comme Apolline et Samilia, elles ont entre 6 et 20 ans, et sont venues de Caen, Rouen, et même du Nord de la France pour trouver de la place dans l'un de ces stages:

Jean-Marc Gravier est éducateur à la Fédération de rollers, qui doit faire face à une affluence, aussi considérable qu'imprévue, de jeunes patineuses:

Quant au club de rollers de Gacé, il envisage de renouveler un tel stage Soy Luna, mais sans doute dans une grande ville de Normandie.