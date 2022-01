Bretteville-sur-Odon : des vestiges gaulois sous la terre

A cet endroit, l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) a mis au jour les vestiges d'un ensemble de trois fermes de l'époque gauloise (III-Ier siècle avant notre ère). « Des fours notamment, en quantité importante. L'un d'eux est particulièrement bien conservé, avec sa cheminée », explique Chris-Cécile Vauterin, responsable scientifique.

Un fer de lance dans la terre

Le sol a aussi révélé la présence de tessons de céramiques et de pesants, utilisés sur des métiers à tisser pour tendre les fils. « Était-ce lié à un commerce ou purement domestique ? C'est la question ». Moins commun : un fer de lance a aussi été découvert. « Que faisait-ils avec cela ? Ça n'est pas courant dans la plaine de Caen que des fermiers aient eu de l'armement ». Après avoir terminé les fouilles, le 10 avril, l'étude des vestiges se poursuivra en laboratoire, pour déterminer des hypothèses et enrichir nos connaissances sur les modes de vie de nos ancêtres. « La démarche qui est la nôtre va bien au delà de la découverte de simples objets ou de la mise en évidence de découvertes exceptionnelles. Nous sommes bien sur la compréhension d'un peuplement et de l'occupation d'un territoire. Chaque élément nous permet de compéter une sorte de puzzle historique », conclut Claude Le Potier, directeur de l'Inrap Grand Ouest.