Grève à la base logistique Intermarché de Magny le Désert

La base logistique Intermarché de Magny le Désert, près de la Ferté Macé, va fermer, mettant à la porte quelques 200 salariés et intérimaires. La nouvelle est tombée il y a une dizaine de jours et après le coup de massue, les salariés entament leur riposte. Ils seront en grève et bloqueront le site à partir de ce vendredi matin, veille du long week-end de Pâques : ce site logistique alimente les Intermarchés de toute notre région.

Les salariés ornais en appellent au soutien de la population locale, mais aussi à celle des supermarchés de cette enseigne, alors que la première réunion d'information légale des salariés sur la fermeture du site est programmée à la mi-avril. Mickaël Aumoitte, responsable syndical central CFDT, et délégué syndical sur le site ornais: