Paris (AFP). Présidence de France Télévisions : le CSA lève un coin du voile

Qui veut devenir président de France Télévisions? Sans donner leur nom, le CSA divulgue ce mercredi le nombre des prétendants pour ce poste clé de l'audiovisuel français, avant de faire son choix vers la fin avril. Les candidats peuvent se présenter sans l'annoncer publiquement mais une dizaine de personnalités se sont déjà déclarées. Une preuve que le poste reste très convoité malgré ses défis. Parmi eux, Marie-Christine Saragosse, 55 ans, présidente de France Médias Monde, l'autre grand groupe audiovisuel public, qui comprend RFI et France 24, donnée favorite par plusieurs médias, ainsi que le président sortant de France Télévisions, Rémy Pflimlin, 61 ans. Les candidatures officielles se sont multipliées la semaine dernière, juste avant la date limite de dépôt des dossiers jeudi. Ainsi sont désormais en lice Christophe Beaux, PDG de la Monnaie de Paris; Alexandre Michelin, DG Europe de Microsoft MSN; Didier Quillot, ex-patron de Lagardère Active et d'Orange France; ainsi que le journaliste Serge Cimino, délégué SNJ de France Télévisions. De même pour l'animateur Cytil Hanouna, Nacer Kettane, président et fondateur du réseau Beur FM, et Matthieu Bellinghen, journaliste à France 3 Basse-Normandie. Nathalie Collin, ex-dirigeante du Nouvel Observateur et de Libération, actuellement DG adjointe de la Poste, est elle aussi sur les rangs, selon une source proche du dossier, en binôme avec le n°2 d'Arte Vincent Meslet. - Candidats secrets - Le nombre de dossiers dévoilé mercredi par le CSA permettra de savoir combien sont ceux qui ont candidaté en gardant l'anonymat, généralement pour éviter de froisser leur entreprise actuelle. Plusieurs noms circulent, dont ceux de Delphine Ernotte, directrice exécutive d'Orange; Emmanuel Hoog, président de l'AFP; Pascal Josèphe, ex-directeur des antennes d'Antenne 2 et France 3; Cyrille du Peloux, dirigeant de Veolia et Patricia Langrand, ancienne responsable d'Orange. D'autres cités dans la presse ces derniers jours ont démenti: le président du directoire du groupe Le Monde Louis Dreyfus; le secrétaire général d?Orange Pierre Louette; le président de RTL Radio Christopher Baldelli et le directeur de Libération Laurent Joffrin. Le candidat doit remplir de multiples compétences, allant de sa capacité de gérer un groupe de 10.000 personnes jusqu'aux choix des programmes télé de cinq chaînes, en passant par les négociations avec l'Etat. Le CSA pourrait aussi souhaiter nommer une femme, en réponse aux critiques sur le manque de femmes dans la direction des groupes audiovisuels français. Le prochain patron ou la prochaine patronne devra faire mieux avec un budget moindre -tout comme à Radio France son PDG Mathieu Gallet. Le gouvernement a dressé début mars une feuille de route pour le poste: choisir des programmes plus audacieux, attirer le jeune public, promouvoir la culture, développer le numérique et réformer France 3 Le CSA sélectionnera courant avril une liste restreinte de prétendants qu'il auditionnera à huis clos. Leur nom ne sera dévoilé que si tous l'acceptent. Puis il devra nommer le président entre le 2 avril et le 22 mai, pour une prise de fonction mi-août. Pour éviter incertitudes et rumeurs, le CSA pourrait faire son choix très vite, voire dès le 22 avril, selon plusieurs candidats. Pendant cette période de transition, le climat social reste tendu à France TV, où des grèves ponctuelles gênent les antennes depuis fin janvier, surtout pour protester contre des réorganisations du travail liées à l'harmonisation entre salariés de France 2 et de France 3.

