Berlin (Allemagne) (AFP). Crash A320: le copilote avait informé Lufthansa d'un épisode dépressif

Le copilote de l'A320 de Germanwings soupçonné d'avoir provoqué le crash qui a fait 150 morts dans les Alpes françaises avait informé en 2009 le centre de formation de Lufthansa qu'il avait connu un "épisode dépressif sévère", a annoncé mardi la compagnie allemande. Lufthansa, maison-mère de Germanwings, explique dans un communiqué avoir transmis au parquet de Düsseldorf, en charge de l'enquête allemande sur les causes du crash du 24 mars, des "documents supplémentaires" confirmant qu'Andreas Lubitz avait informé son école de pilotage en 2009 qu'il avait connu un "épisode dépressif sévère", mais qu'il avait ensuite obtenu un certificat médical d'aptitude au vol. La compagnie affirme avoir transmis "dans l'intérêt d'une élucidation rapide et sans faille" des circonstances du drame, ces informations qu'elle a indiqué avoir obtenues "après de nouvelles recherches internes". Lufthansa a ainsi donné au parquet des documents concernant la formation au pilotage de M. Lubitz, "des documents médicaux" ainsi que "la correspondance par courriels entre le copilote et l'école de pilotage". C'est dans cette correspondance que le jeune homme fournit en 2009 des documents médicaux qui établissent qu'il est en capacité de reprendre sa formation mais qu'il a souffert auparavant d'un "épisode dépressif sévère". Le PDG de Lufthansa, Carsten Spohr, qui doit se rendre mercredi à proximité du lieu du drame pour se recueillir et rendre hommage aux équipes sur place, avait affirmé la semaine passée ne pas avoir "le moindre indice" sur les motivations du copilote. M. Spohr avait également souligné que le copilote avait interrompu sa formation pendant "plusieurs mois" il y a six ans pour une raison que le PDG avait déclaré ne pas avoir le droit de révéler. Andreas Lubitz avait par la suite repassé tous les tests d'aptitude nécessaires et bouclé avec succès sa formation. Il était "à 100% capable de piloter" un avion, avait assuré M. Spohr.

