Limoges (AFP). Natation: hommage émouvant rendu à Camille Muffat aux Championnats de France

Un hommage très émouvant a été rendu à Camille Muffat, disparue tragiquement il y a trois semaines, lors des Championnats de France de natation, mardi à Limoges. Un film d'une dizaine de minutes dédié à la championne olympique a été diffusé sur l'écran géant de la piscine de Limoges, où plusieurs portraits de Camille Muffat surplombent le bassin de compétition. Le petit film montrait des images de la triple médaillée olympique, ainsi que des témoignages de ceux qui l'ont bien connu comme son compagnon d'entraînement à Nice, le champion olympique Yannick Agnel, très affecté par ce décès. Toute l'assistance, nageurs, entraîneurs, juges et public, étaient tournés vers l'écran et ont suivi le film dans un lourd silence. Le film a été suivi d'une longue salve d'applaudissements avant une allocution du président de la Fédération française de natation, Francis Luyce. Une minute d'applaudissements a conclu l'hommage. L'ancien champion olympique, Alain Bernard, était également présent et est apparu très ému. Il participait également avec Camille Muffat au jeu télévisé "Dropped", au cours duquel Camille Muffat a trouvé la mort. Camille Muffat est décédée le 9 mars dans une collision entre deux hélicoptères en Argentine où se déroulait le jeu, avec deux autres sportifs, la navigatrice Florence Arthaud et le boxeur Alexis Vastine. Dix personnes ont été tuées dans cet accident. Les obsèques de Camille Muffat ont eu lieu mercredi dans sa ville, à Nice. Les parents de la championne n'étaient pas présents à Limoges pour cet hommage.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire