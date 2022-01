Lausanne (AFP). Nucléaire iranien: les discussions avancent mais lentement

Les négociations marathon sur le dossier nucléaire iranien avancent mais "lentement", a déclaré Behruz Kamalvandi, porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA) à la presse. "On avance mais lentement. Vu la complexité des questions et le fait qu'il s'agit de l'examen final des sujets, cela se fait lentement", a déclaré M. Kamalvandi. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est arrivé mardi après-midi à Lausanne pour rejoindre ses homologues du groupe 5+1 et de l'Iran pour tenter de finaliser un compromis historique sur le dossier nucléaire iranien. M. Lavrov avait quitté Lausanne lundi avec la promesse de revenir s'il éxistait des "chances réalistes" d'un accord.

