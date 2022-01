Nikola Karabatic sur grand écran dans "La dream team"

Aperçu dans le 8ème arrondissement de Paris à l'hôtel George V, Nikola Karabatic s'est livré sur ses nouveaux projets cinématographiques. Après avoir dompté le ballon il va essayé d'apprivoiser la caméra autrement dans "La dream team", un film ou il campera le rôle d'un entraîneur de retour au village pour s'occuper d'une équipe de moins de 14 ans.

Un long-métrage sous la houlette de Thomas Sorriaux ("La beuze", les "11 commandements", "15 ans et demi) avec Gérard Depardieu, Chantal Lauby et Medi Sadoum. Le tournage a déjà débuté en région Parisienne et la sortie est prévue au premier semestre 2016.