Beyrouth (AFP). Les jihadistes de l'EI exécutent 30 personnes dans le centre de la Syrie (ONG)

Les jihadistes du groupe État islamique (EI) ont exécuté mardi au moins 30 personnes, dont des enfants, dans un raid contre un village mixte de la province de Hama, au centre de la Syrie, selon une ONG. "L'EI a effectué mardi un raid contre le village de Majaoubé, où cohabitent des sunnites, des alaouites et des ismaélites. Ils ont exécuté par balles, brûlé et décapité au moins trente personnes, dont des femmes et des enfants", a affirmé à l'AFP le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) Rami Abdel Rahmane. La télévision syrienne a confirmé l'attaque à Majaoubé, situé à l'est de Hama, et affirmé qu'elle avait été repoussée. L'OSDH a également indiqué que l'EI s'était retiré et précisé que l'aviation militaire avait bombardé des positions de l'EI, qui essaie de couper l'unique route du régime reliant Homs à Alep. Les 20 et 21 mars, plus de 83 membres des forces du régime et des supplétifs avaient été tués dans des attaques menées par l'EI dans le même secteur, selon l'OSDH.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire