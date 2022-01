Lausanne (AFP). Nucléaire iranien: la fièvre monte à Lausanne dans l'attente du dénouement

L'atmosphère devenait chaque heure un peu plus électrique mardi à Lausanne, où les négociateurs des grandes puissances et de l'Iran négociaient toujours pied à pied pour parvenir à un compromis historique sur le nucléaire avant minuit. "Intense, intense", a résumé le négociateur russe Sergueï Ryabkov, sorti pour une pause cigarette dans le jardin du palace Beau Rivage surplombant le lac Léman, où se déroulent depuis une semaine les tractations. "J'espère que vous serez positivement surpris", a lancé le débonnaire négociateur aux journalistes, confirmant que son ministre Sergueï Lavrov serait de retour à Lausanne dans l'après-midi. M. Lavrov, qui avait quitté lundi la Suisse pour des questions d'agenda, va retrouver ses pairs américain, britannique, français, russe, chinois et allemand, sur place depuis plusieurs jours pour tenter d'arracher un compromis avec les Iraniens. Les ministres et leur homologue iranien Mohammad Javad Zarif se sont de nouveau rencontrés mardi matin, après une courte nuit au cours de laquelle leurs experts ont continué à négocier pour tenter de venir à bout des dernières questions en suspens. "Ce n'est pas réglé", a indiqué une source diplomatique, ajoutant que les discussions allaient se poursuivre toute la journée et qu'un accord restait possible. "J'espère qu'on aura quelque chose aujourd'hui", a déclaré une autre source proche des négociations, décrivant une atmosphère permanente de "montagnes russes". Le P5+1 (Etats-Unis, Grande-Bretagne, Russie, Chine, France et Allemagne) et l'Iran sont censés parvenir ce jour avant minuit à un premier compromis fondamental sur un dossier inextricable, qui empoisonne les relations internationales depuis 12 ans. L'objectif est de s'assurer que l'Iran ne cherchera pas à se doter de la bombe atomique, en échange d'une levée des sanctions internationales qui étranglent son économie. Si le 31 mars n'est pas la date de la dernière chance, elle est en revanche une étape fondamentale pour parvenir à poursuivre les discussions et arriver à un accord historique complet, avec tous les détails techniques finalisés, d'ici au 30 juin. "Ce sont les dernières heures", a estimé une source diplomatique, doutant que les négociations puissent être prolongées dans le format actuel. "Les ministres sont là depuis des jours, ont bousculé leurs agendas pour rester, et ils ont tous des obligations". - 'Il est temps' - "Il est vraiment temps maintenant de prendre des décisions" pour parvenir à une entente, a exhorté lundi soir la porte-parole du Département d'Etat américain, Marie Harf, tandis qu'un diplomate occidental tranchait: "il est maintenant temps de dire oui ou de dire non". "La volonté qui existe, la présence des ministres qui sont restés, le sérieux dont chacun fait preuve est le signe que tout le monde veut trouver des solutions", a estimé de son côté un négociateur iranien, estimant que "tout le monde est concentré pour trouver les solutions d'ici à (mardi) soir". Deux points principaux posent problème. En premier lieu, la durée de l'accord. Les grandes puissances souhaitent un cadre strict de contrôle des activités nucléaires iraniennes, particulièrement dans le domaine de la recherche et du développement, sur au moins 15 ans, mais l'Iran ne veut pas s'engager au-delà de 10 ans. La question de la levée des sanctions de l'ONU est aussi, depuis le début, un gros point de blocage. Les Iraniens voudraient voir tomber dès la conclusion d'un accord ces sanctions économiques et diplomatiques, jugées humiliantes. Or les grandes puissances veulent une levée graduelle de ces mesures liées à la prolifération nucléaire et prises depuis 2006 par le Conseil de sécurité de l'ONU. En cas de levée de certaines de ces sanctions, quelques pays du groupe 5+1 veulent en outre un mécanisme permettant de les réimposer rapidement au cas où l'Iran violerait ses engagements, selon un diplomate occidental. - Après le 31 mars ? - Un échec d'ici mardi minuit ne signifierait pas automatiquement la rupture et la fin de toutes les négociations, soulignent les protagonistes de part et d'autre. Mais tous s'accordent à dire que la situation serait beaucoup plus compliquée et difficile, en raison notamment des contraintes internes aux Etats-Unis et en Iran, où les opposants à un accord seront confortés en cas d'échec des discussions de Lausanne.

