Association : Ethika et le respect de l'environnement

Aude Vouters donne en exemple "notre club d'apiculture et ses ruches, proposant des produits locaux bio".

Chaque année, trois jours sur le thème de l'environnement sont organisés.

En 2015, après une journée sur l'alimentation et la revente d'invendus de boulangeries et supermarchés puis d'un concours Top Chef à partir de ces produits, un vide dressing durable a été organisé selon des prix fixés par les étudiants eux-mêmes. Enfin, la troisième journée a vu 12 étudiants rallier sur des vélos Cy'clic le Théâtre des Arts à leur campus, où trottinettes et rollers étaient mis à la disposition de la population étudiante, ainsi que deux "school bus", minibus permettant leurs déplacements sur le campus.

D'autres idées originales et concrètes liées au développement durable verront le jour au cours des réunions mensuelles d'Ethika.