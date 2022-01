Evreux : le pompier égorge un rival amoureux

Les faits se sont déroulés samedi 28 mars dans la soirée à Evreux. La Brigade Anti-Criminalité est alertée par des voisins et se rend sur les lieux du drame. Là, les policiers découvrent un individu cagoulé, un couteau de chasse à la main. A côté de l'individu se tient une jeune fille, et à ses pieds le corps gisant d'un homme de 21 ans dont la veine jugulaire est tranchée et qui est déjà décédé.

L'auteur présumé des faits, un jeune pompier de 21 ans, a été mis en examen pour homicide volontaire ce lundi 30 mars. La jeune fille, qui avait eu une relation avec la victime, puis avec le meurtrier présumé avant de revenir vers la victime, devrait être également mise en examen pour complicité. Elle aurait fait sortir la victime de son appartement afin de permettre à l'homme cagoulé de passer à l'action.

Avec AFP